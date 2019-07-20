Токио, , 15:25 — REGNUM

Более 13% избирателей в Японии досрочно проголосовали на выборах в верхнюю палату парламента страны. Такие данные обнародовало сегодня, 20 июля, министерство общенациональных дел.

По данным этого ведомства, всего проголосовали 14,17 млн человек. Это 13,3% от общего числа избирателей.

Отмечается, что прошлые выборы в верхнюю палату парламента Японии проходили три года назад. Тогда досрочно проголосовавших было на 970 тыс. человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в верхнюю палату парламента Японии состоятся 21 июля. По данным последних опросов общественного мнения, лидирующую позицию занимает Либерально-демократическая партия Японии, которую возглавляет действующий премьер-министр Синдзо Абэ.

Верхняя палат парламента Японии называется Палатой советников Императора. Она состоит из 242 депутатов, избираемых на шесть лет Возрастной ценз — 30 лет.

146 депутатов избираются по системеединственного непередаваемого голосования. 96 депутатов избираются от общенациональных округов по партийным спискам посредствомпропорционального представительства.