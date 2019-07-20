Москва, , 15:06 — REGNUM

В Москве сегодня, 20 июля, на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный с властями митинг различных оппозиционных групп под лозунгом «За допуск на выборы».

Организатором митинга выступила организация «Либертарианская партия». Митинг заявлен как акция протеста против недопуска ряда граждан на выборы в Московскую городскую думу.

Напомним, что территориальные избирательные комиссии в Москве отказали ряду граждан в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу после того, как в собранных в их поддержку подписях была обнаружена недостоверная информация.

Известно, что близкие к оппозиционному блогеру Алексею Навальному люди, в частности, Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, а также бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и действующий муниципальный депутат Юлия Галямина пытались собрать подписи в свою поддержку для выдвижения на выборах в Московскую городскую думу. Однако при проверке собранных ими подписей был выявлен большой объем недостоверной информации. Количество недействительных подписей у каждого из них превысило максимально допустимый порог в 10% и им было отказано в регистрации.

Однако эти граждане не согласны с решениями территориальных комиссий и намерены обжаловать их как в Московском городском избиркоме, так и в судах. Именно они и являются центральными фигурами сегодняшнего митинга оппозиции на проспекте Сахарова.

Стоит отметить, что протестные акции из-за недопуска на выборы начались ещё неделю назад, 14 июля. Тогда проводились несанкционированные митинги, на которые власть по какой-то причине не реагировала.