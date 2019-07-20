20 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Польская пресса пишет и сообщает о ходе избирательной кампании по выборам в Верховную раду Украины мало, а если и обращается к экспертам, то преимущественно к украинским. Варшаву больше беспокоит сближение Москвы и Минска. Польша отдает себе отчет в том, что ее граница с Россией вполне может через несколько лет резко расшириться, Москва еще ближе приблизится к Варшаве, а польско-украинская межа свое значение потеряет.

Станислав Стремидловский, , 13:53 — REGNUM





Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Если вбить в новостные поисковики на польском языке слова «Rosja» и «Ukraine», то можно заметить, как заметно число новостей по первому слову превышает число по второму. Это происходит даже сейчас, в последнюю неделю перед выборами в Верховную раду Украины, которые с точки зрения формирования украинской власти не менее важны, чем президентские.

Но что есть, то есть. Польская пресса пишет и сообщает о ходе парламентской кампании мало, а если и обращается к экспертам, то преимущественно к тем, которые проживают на Украине. Возможно, все дело в том, что, как заявляет публицист Веслав Романовский, «в комментариях после президентских выборов польская пресса сосредоточила свое внимание на причинах неудачи Петра Порошенко и источниках впечатляющей победы Владимира Зеленского» и «в Польше преобладает ответ, что украинцы выбрали новый, не совсем известный путь для лучшего будущего». А сегодня «мы осознаем, что политика в демократическом государстве, в основном, проводится в парламенте» и поэтому «мы ждем объявления результатов выборов в Верховную раду». Предварительный вывод, который напрашивается: получается, что у Варшавы в настоящее время нет четкой сформулированной позиции по Украине, ее внешнеполитический курс носит реактивный характер и нацелен на отражение потенциальных угроз в случае смены в Киеве ориентиров. Или, может быть, аналитики правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) давно поняли, что Украина воспроизводит исторические паттерны, разрываясь между условным Западом и условным Востоком?

Совместный брифинг Владимира Зеленского с Президентом Польши Анджеем Дудой. Брюссель. 2019 President.gov.u

Ведь если смотреть на курс PiS на восточном направлении ретроспективно, можно заметить, что инструментального использования «украинского вопроса» в нем было больше, чем собственно творчества стратегического характера. И почти так же реагировал на «польский вопрос» Киев, несмотря на всевозможные статусные встречи бывшего президента Украины, премьера и спикера Верховной рады с польскими коллегами. Особенно четко это обозначил новый глава государства Зеленский, который свой первый зарубежный визит совершил в начале июня в Брюссель. Да, он там встретился и с польским президентом Анджеем Дудой, но сделал это среди прочих встреч с лидерами Европейского союза, НАТО и Грузии. И в целом Зеленский предпочитает пока что больше общаться с немецким канцлером Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. В Польше он окажется, видимо, только 1 сентября во время церемоний в память Второй мировой войны, где соберутся многие главы государств. Не сомневаемся, что поляки будут говорить о том, как их республику в 1939 году поделили «немцы» и «Советы». И интересно, как будет слушать все это Зеленский, чья страна сейчас является одним из главных бенефициаров раздела.

Впрочем, украинскому президенту, похоже, визит интересен возможностью встретиться с президентом США Дональдом Трампом, прибытие которого ожидается в Польшу в те же дни. Зеленскому надо вытаскивать свою страну из болота, в которое завел ее собственный политический класс и олигархи. Чем ему может помочь Варшава? С точки зрения Киева, польская повестка в настоящее время обременена серьезными проблемами. Активной политикой исторической памяти в отношении геноцида поляков на Волыни и сотрудничавших с нацистами ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Право и Справедливость» раскручивает украинских националистов, которых крайне трудно назвать сторонниками нового президента Украины. Помимо того, польская экономика как выкачивала, так и выкачивает украинские трудовые ресурсы, а конкурировать с ней украинским работодателям очень сложно. Наконец, на Украине нет партий, чьи представители бы ездили в Варшаву на консультации, вовлекая ее в решение украинских проблем. Этим Польша отличается от России, ведь даже в ходе этих досрочных парламентских выборов в Москву наведывались и были приняты на высоком уровне некоторые украинские политики и общественные деятели. А тут еще на днях Зеленский подверг резкой критике состояние украинских дорог и государственный концерн «Укравтодор», пригрозив его руководству тюрьмой. Учитывая, что возглавляет его бывший министр транспорта Польши Славомир Новак, знак для поляков не самый приятный.

Владимир Зеленский не доволен качеством дорог в Днепропетровской области President.gov.u

Есть много и других сигналов, которые заставляют польских политиков и экспертов задуматься о реалистичности концепции, согласно которой «единая Украина» является буфером, защищающим Польшу от «агрессивной» России. Складывается впечатление, что в Варшаве начинают осознавать новые вызовы. Как заявляет в интервью журналу Do Rzeczy публицист Витольд Гадовский, Украина «никогда не станет настолько сильной, чтобы обрести возможность противостоять России. Если Москва захочет, она все равно двинется на Запад». Он считает, что «нельзя возлагать все свои надежды в сфере безопасности на Киев: мы не знаем, кто там кто, какие внутренние игры там разворачиваются и так далее». И предлагает «брать пример с Германии, которая отлично ведет с Россией бизнес, одновременно используя на официальном уровне антипутинскую риторику». Судя по всему, осознают это и польские власти. Вместо украинского направления Варшаву начинает беспокоить больше белорусское. Вероятно, отсюда желание PiS начать восстанавливать отношения с Литвой, благо с этим согласен и новый литовский президент Гитанас Науседа, совершивший свой первый визит в Польшу, что расценено как отход от линии бывшего президента Дали Грибаускайте.

Варшава хочет быть готовой к изменениям, связанным с продвижением интеграции Москвы и Минска. По замечанию польского издания Gazeta Polska Codziennie, нынешний срок президента России заканчивается в 2024 году и он не сможет снова баллотироваться на эту должность, но «если сформируется новое государство — очевидно, что его возглавит Путин». Рассматривая такой вариант в качестве перспективного, Польша отдает себе отчет в том, что ее граница с Россией вполне может через несколько лет резко расшириться, Москва еще ближе приблизится к Варшаве, а польско-украинская межа свое значение потеряет.