Лондон, , 12:22 — REGNUM

Британский правительственный комитет Cobra, который обычно собирается для разрешения чрезвычайных ситуаций, рекомендовал всем кораблям Соединённого Королевства временно не приближаться к водам Ормузского пролива. Об этом сегодня, 20 июля, заявил официальный представитель правительства Великобритании после завершения состоявшегося в ночь с 19 на 20 июля заседания данного комитета.

Напомним, что власти Ирана задержали в Ормузском проливе британский нефтеналивной танкер Stena Impero. Позднее появилась неподтверждённая информация о том, что Иран также задержал другой британский танкер Mesdar.

Официальный Тегеран заявил, что танкер Stena Impero задержан после инцидента с иранским рыболовецким судном. Утверждается, что британский корабль нарушил международные нормы судоходства в Ормузском проливе.

По словам представителя кабинета министров Великобритании, комитет Cobra рекомендовал всем британским судам «держаться подальше от зоны» Персидского залива в течение «промежуточного периода». Сколько именно продлится рекомендация, не уточняется.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант ещё до начала заседания комитета Cobra заявил, что военные варианты решения проблемы не рассматриваются.