Донецк, , 12:23 — REGNUM

Приказ о полном, всеобъемлющем и бессрочном режиме прекращения огня издан в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом 20 июл сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР и ЛНР.

Режим бессрочного и полного прекращения огня вступит в силу на территории обеих республик с 00:00 21 июля. Приказ об этом был доведён до всех подразделений и каждого военнослужащего ДНР и ЛНР.

Также в ДНР и ЛНР отметили, что каждому подразделению и каждому военнослужащему были в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения режима прекращения огня и условий его действия.

Согласованные условия действия режима перемирия включают неприменение любого вида огня, включая снайперский; запрет наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, а также размещение тяжёлого вооружения в населённых пунктах и в непосредственной близости от них.

Кроме того, в Народной милиции ДНР и ЛНР подчеркнули, что обе республики всегда выражали стремление к мирному урегулированию конфликта, считая это приоритетной задачей и готовы соблюдать обязательства по прекращению огня.

В ЛНР и ДНР выразили надежду на то, что украинская сторона, приняв на себя такие же обязательства, в свою очередь, будет соблюдать режим перемирия и меры по его обеспечению.

Ранее ИА REGNUMсообщало о заявлении главы ДНР Дениса Пушилина, в котором он выразил сомнения в том, что украинские власти смогут заставить своих военнослужащих выполнять условия «бессрочного"режима перемирия, который вступит в силу на территории ДНР и ЛНР с 21 июля.

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