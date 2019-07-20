Киев, , 12:03 — REGNUM

Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили снял свою партию «Движение новых сил» с внеочередных выборов в Верховную раду Украины и призвал своих сторонников проголосовать за партию «Слуга народа» президента Владимира Зеленского. Соответствующее сообщение Саакашвили опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Саакашвили пишет, что у него конечно уже появились некоторые вопросы к новому президенту Зеленскому и его команде, но все же он хотел бы дать главе Украины шанс сформировать большинство в Раде без уступок старым политикам.

Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его партия «Движение новых сил» отобрала голоса у «Слуги народа» Зеленского из-за чего президентская партия могла бы не получить необходимое для формирования кабинета министров большинство в Раде.

Поэтому, после долгих дискуссий, Саакашвили принял решение снять свою партию с выборов, но оставить кандидатов от партии по мажоритарным округам.

«Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию — отдать голоса за «Слугу народа», — написал Саакашвили.

Стоит отметить, что рейтинг партии Саакашвили «Движение новых сил» составляет всего пару процентов и вряд ли её представители прошли бы в Раду по партийным спискам. Возможно кто-то из представителей партии пройдет по мажоритарным округам. Таким оразом Саакашвили пытается замаскировать свой низкий электоральный рейтинг поддержкой нового президента.

Напомним, что выборы в Раду состоятся завтра, 21 июля. Бесспорным фаворитом является пропрезидентская партия «Слуга народа», за которую готовы отдать голоса почти половина избирателей.