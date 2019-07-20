Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM

В Свердловской области на довыборы депутата Заксобрания по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга выдвинулись восемь человек. Об этом журналистам сообщили в облизбиркоме.

Как говорится на сайте ЦИК России, один из них — выдвиженец партии «Яблоко» Дмитрий Головин — зарегистрирован. Также выдвинуты пятеро партийцев и два самовыдвиженца.

Отметим, выборы пройдут 8 сентября. Мандат освободился в сентябре 2018 года — депутат от этого округа Игорь Володин победил на выборах в Екатеринбургскую гордуму.