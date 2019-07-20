Комрат, Молдавия, , 11:39 — REGNUM

В столице Гагаузии Комрате 19 июля прошла инаугурация балкона (главы) автономии Ирины Влах. Как передает ИА REGNUM, на мероприятие прибыло все высшее руководство Молдавии — президент Игорь Додон, премьер Майя Санду, спикер Зинаида Гречаная. Россию представляли вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ирина Влах принесла присягу и заявила, что недавно страна «избавилась от токсичных олигархов», очевидно имея в виду сбежавшего из страны Владимира Плахотнюка. Она добавила, что «пришло время действовать» и пообещала, что в ближайшие годы будет построен аэропорт в Чадыр-Лунге и новая электростанция в Вулканештах, и все это даст импульс экономическому развитию автономии.

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал, что новые молдавские власти выполнят обещания и обязательство перед Гагаузией, в том числе насчет укрепления полномочий автономии.

Премьер Молдавии Майя Санду сказала, что Гагаузии в последние годы «выкручивали руки», заводили уголовные дела на невиновных людей и выстраивали коррупционные схемы. Санду призвала «вместе положить конец всему этому», бороться с коррупцией и строить госструктуры, работающие в интересах граждан. Она также пообещала, что центральные власти совместно с гагаузскими властями создадут четкие правило в том, что касается разграничения полномочий и автономии.

Инаугурация завершилась концертом с участием Софии Ротару.

Ирина Влах победила на прошедших 30 июня выборах башкана, набрав 92% голосов.

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