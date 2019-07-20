Серов, Свердловская область, , 11:31 — REGNUM

В Серовском одномандатном округе Свердловской области на довыборах депутата Госдумы зарегистрирован шестой кандидат. Им стал Игорь Рузаков, выдвинутый партией «Зелёные», сообщили журналистам в облизбиркоме.

В ближайшее время будет решён вопрос и о регистрации кандидата от «Единой России». Напомним, от этой партии на выборы собрался биатлонист Антон Шипулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, довыборы пройдут 8 сентября. Ранее депутатом Госдумы был Сергей Бидонько, который променял мандат на пост заместителя свердловского губернатора.