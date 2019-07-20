Нью-Дели, , 13:04 — REGNUM

Главный министр индийского штата Карнатака Хараданахалли Деве Говда Кумарасвами обвинил правящую Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в подкупе членов местного законодательного собрания от оппозиции. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Хараданахалли Деве Говда Кумарасвами, выступая в законодательном собрании Карнатаки, подчеркнул, что на подкуп оппозиционеров-перебежчиков Бхаратия джаната парти пришлось потратить около 400−500 млн рупий (примерно 6−7 млн долларов). Тем не менее, главный министр не раскрыл источник своей информации, а парламентарии от БДП воздержались от полемики с главой Карнатаки, чтобы не срывать работу парламента. Хараданахалли Деве Говда Кумарасвами также отметил: «Очевидно, что Бхаратия джаната парти не позволит оппозиции находится у власти ни в одном штате».

Напомним, что в настоящее время правительство Карнатаки находится в глубоком кризисе. Ранее 15 членов местного заксобрания от Индийского национального конгресса (ИНК) и Джаната дал (секулярной), или ДДС, подали в отставку, а общее число парламентариев ИНК и ДДС теперь составляет менее половины законодательного органа. Если заксобрание лишит коалиционное правительство ИНК-ДДС своей поддержки, то местный кабинет министров во главе с Хараданахалли Деве Говдой Кумарасвами будет вынужден уйти в отставку. Ожидается, что голосование по данному вопросу состоится 22 июля.