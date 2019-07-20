Нью-Дели, , 12:41 — REGNUM

Всемирный банк вышел из проекта по развитию инфраструктуры в Амаравати — строящейся столице индийского штата Андхра-Прадеш. Об этом 19 июля сообщило индийское новостное издание Амар уджала со ссылкой на официальный ответ представителей международной финансовой организации.

В электронном письме сотрудники Всемирного банка заявили, что организация не предоставит правительству Андхра-Прадеш средства на реализацию инфраструктурных инициатив в строящейся столице Амаравати. По официальной информации, Всемирный банк вышел из указанного проекта в связи с тем, что федеральное правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди отозвало запрос на предоставление финансирования. Отметим, что общее количество требуемых средств составляло 300 млн долларов.

Бывший главный министр Андхра-Прадеш Чандрабабу Найду уже выступил с критикой центрального правительства во главе с правящей Бхаратия джаната парти (БДП). По словам оппозиционного политика, срыв договоренностей с Всемирным банком является заговором БДП с целью затормозить и без того медленное развитие штата. Отметим, что без иностранной финансовой помощи правительству Андхра-Прадеш будет сложно найти средства на завершение строительства новой столицы.