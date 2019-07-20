Нью-Дели, , 11:22 — REGNUM

Корабли ВВС Индии продолжат выполнять задачи по защите торговых судов в Персидском заливе. Об этом 19 июля сообщило индийское новостное издание Амар уджала со ссылкой на беседу с высокопоставленными индийскими чиновниками на условиях анонимности.

Два индийских военных корабля были направлены в Персидский залив в начале июня. В целях выполнения задач по охране индийских торговых судов указанные корабли сопровождает самолет-разведчик. По информации чиновников правительства Индии, индийские военные продолжат действовать самостоятельно и не присоединятся к группировке американских войск. Сообщается, что ввиду того, что «вероятность разрядки напряженности в регионе крайне мала», индийские корабли останутся в Персидском заливе в обозримом будущем.

Напомним, что в мае и июне 2019 года произошло несколько странных нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе, ответственность за которые Вашингтон сразу же возложил на Иран. Кроме того, 11 июля министерство обороны Британии заявило, что три иранских корабля пытались перехватить британский танкер в Ормузском проливе, но были отогнаны фрегатом британских Королевских ВМС HMS Montrose. Иранская сторона категорически отрицает свою причастность к этим инцидентам.