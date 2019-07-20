Нью-Дели, , 12:16 — REGNUM

Лидер индийских неприкасаемых и председатель партии Бахуджан самадж парти (БСП) Маявати потребовала, чтобы правящая Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди раскрыла источники своего финансирования. Об этом 19 июля сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В ходе пресс-конференции Маявати заявила: «Ни для кого не секрет, что в ходе прошедших парламентских выборов партия Нарендры Моди получила пожертвования на сумму более 20 млрд рупий (примерно 290 млн долларов)». Лидер неприкасаемых потребовала, чтобы Бхаратия джаната парти сообщила общественности, кто «столь щедро проспонсировал предвыборную кампанию правящей партии». По словам Маявати, указанные средства пошли на «покупку голосов бедняков и нищих». Лидер неприкасаемых заявила: «Прежде чем выдвигать обвинения против других политиков, членам БДП следует разобраться в том, откуда поступают их собственные средства». Ранее департамент подоходного налога наложил арест на имущество Ананда Кумара, брата Маявати и вице-президента Бахуджан самадж парти, по подозрению в коррупции.

Напомним, что всеобщие парламентские выборы прошли в Индии в апреле-мае 2019 года. По итогам голосования победу уверенную победу одержала правящая Бхаратия джаната парти, получившая 303 из 543 мест в парламенте.