Сана, , 12:37 — REGNUM

Глава Центрального командования США генерал Кеннет МакКензи заявил о том, что США ведут переговоры с рядом других стран с целью достижения свободы судоходства в Персидском заливе. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», МакКензи отметил, что США намерены добиваться свободного прохода через залив «очень настойчиво».

По информации источника, Вашингтон усилил военное присутствие на Ближнем Востоке из-за роста иранской угрозы. Кроме того, США призывают союзников оказать поддержку в защите «стратегически важной акватории» от «односторонних агрессивных действий» Ирана и от проявлений гражданской войны в Йемене. Риторика США начала ужесточаться после нескольких случаев нападения на нефтяные танкеры в водах Персидского залива за последние месяцы.

Генерал добавил: «В настоящее время мы обсуждаем в кругах международного сообщества право на свободу мореплавания на Ближнем Востоке, включая Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы».