Рамалла , , 11:58 — REGNUM

Член политбюро ХАМАС, палестинского исламистского движения, контролирующего Сектор Газа, Муса Абу Марзук подчеркнул необходимость усиления роли России для разрешения палестино-израильского конфликта. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-Shark Al-Ausat», представитель движения полагает, что Россия может предотвратить воплощение в жизнь американского плана «Сделка века».

Абу Марзук отметил, что во время визита в Москву он обсудил с российской стороной вопрос о создании «сети защиты» для палестинцев на международных форумах, а также возможность России оказать давление на Израиль с целью достижения примирения.

Ранее представитель ХАМАС провел раунд переговоров с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, по словам которого, беседа прошла в «доверительной атмосфере». Стороны обсудили ситуацию в Палестине, включая предложенную США «Сделку века» и возможные усилия по примирению сторон.