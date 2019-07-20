Анкара, , 11:21 — REGNUM

Глава Управления оборонной промышленности Администрации Президента Турецкой Республики Исмаил Демир заявил, что такие санкции, как исключение Турции из проекта F-35, хоть и создают для оборонной промышленности страны некие временные сложности, но в конечном счёте укрепят ее. Он отметил: «Наш проект национального истребителя быстро продвигаемся. Работы над ним будут ещё больше ускорены».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Исмаил Демир подчеркнул: «На авиационной выставке в Париже мы показали полноразмерный макет нашего истребителя. Уже известны его схематичные габариты, постепенно вырисовываются и основные параметры проекта. Турция продолжит путь по формированию собственной оборонной промышленности».Исмаил Демир также добавил: «Санкции выступают для нас в качестве нового предупреждения. Они показывают недостаток импортозамещения в оборонной сфере, подчеркивают необходимость обращения внимания на эту проблему и выделения ресурсов для ее решения. Турция уже не приобретает ничего из-за рубежа без особой необходимости, а поддерживает собственный оборонпром. Об этом многократно заявлял наш президент Реджеп Тайип Эрдоган. В этом вопросе важна решимость».