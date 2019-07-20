Анкара, , 12:09 — REGNUM

Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай заявил, что в период нахождения у власти Партии справедливости и развития ВВП на душу населения вырос с 3,5 тысяч долларов в 2002 году до 9,5 тысяч в 2018 году, при этом темпы роста были не менее 5,5% в год. По его словам, за это время количество неофициально занятых граждан сократилось с 50% до 35%, что привело к возникновению 10 миллионов дополнительных рабочих мест.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фуат Октай отметил, что в результате поощрительной по отношению к женщинам политики с 2004 года из занятость возросла почти в 10 раз. Он также подчеркнул, что экспорт страны, составлявший 36 млрд долларов, в 2018 году достиг 168 млрд. По его словам, доходы от туристического сектора также возросли с 12,4 до 30 млрд долларов, дефицит бюджета снизился с 11,3% до 2%.Политик резюмировал, что все безусловные позитивные изменения в сфере ВВП, экспорта и занятости стали возможны только благодаря продуманной политике Партии справедливости и развития, проводимой ею под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.