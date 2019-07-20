Анкара, , 12:33 — REGNUM

Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез по поводу принятия 4 партиями Великого национального собрания Турции общей декларации по Восточному Средиземноморью заявил: «Эта чудесная новость ещё раз продемонстрировала всему миру единство, сплочённость и решимость нашего народа». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фатих Донмез также отметил: «Турция в лице всех своих органов и учреждений не сделает ни шага назад в споре по Восточному Средиземноморью, где она выступает правой стороной». Под декларацией поставили свои подписи главы парламентских фракций Партии справедливости и развития Мехмет Муш, Народно-республиканской партии Энгин Озкоч, Партии националистического движения Эркан Акчай и Хорошей партии — Лютфю Тюрккан. В декларации, в частности говорится: «В вопросе раздела углеводородных ресурсов Восточного Средиземноморья мы в качестве политических партий парламента Турции решительно осуждаем непризнание и игнорирование прав и интересов Турецкой Республики и турок-киприотов, основанных на нормах международного права, и попытки предоставить это свершившимся фактом. Мы заявляем, что мы при любых условиях будем выступать против политики, проводимой такими способами».