Анкара, , 11:46 — REGNUM

Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил: «Наш выход из программы F-35 негативным образом отразится на боеспособности южного фланга НАТО. Нашим естественным правом как стратегического партнёра США является ждать их отказа от занимаемой позиции и шагов, которые могут нанести ущерб нашим отношениям».

F-35А ВВС США

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар обратил внимание на то, что Турция подвергается серьезной угрозе ракетных и авиаударов. Он отметил: «К сожалению, США, наш стратегический партнер, по вопросу поставок в рамках проекта региональной системы ПРО и ПВО большой дальности (UMBHFSS), который интенсивно прорабатывался с 2000-х годов, дали нам запоздалый ответ, который нельзя назвать удовлетворительным. В этом свете покупка С-400 в качестве UMBHFSS является не «предпочтением», а необходимостью».Министр добавил: «Ясно, что одностороннее и несправедливое решение об исключении Турции, выполнившей все свои обязательства, из проекта F-35, не имеет под собой никаких законных оснований. Наряду с благоразумными и прозорливыми высказываниями в США раздаются заявления, которые никак не увязываются с духом наших союзнических отношений».