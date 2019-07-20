Исламабад, , 12:10 — REGNUM

19 июля премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал, что борьба с коррупцией в стране продолжится «без поблажек».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер-министр, выступая перед журналистами, назвал коррупцию главным препятствием на пути развития Пакистана. Он также отметил, что страна не сможет двигаться дальше, пока «воры не будут привлечены к ответственности». Глава правительства также предупредил, что не потерпит какого-либо давления на ход расследования и правосудия, как со стороны политических кругов внутри страны, так и за ее пределами.

Напомним, что в Пакистане продолжается масштабная кампания по борьбе с коррупцией, осуществляемая Национальным бюро отчетности. Бывший премьер-министр Пакистана и оппозиционный лидер Наваз Шариф был приговорен к семи годам заключения по обвинению в коррупции, экс-президент Асиф Али Зардари арестован по обвинению в мошенничестве. Также было конфисковано имущество лидера оппозиции в парламенте Шехбаза Шарифа и его семьи.