Исламабад, , 11:24 — REGNUM

19 июля Государственный банк Пакистана (центробанк) заморозил 150 банковских счетов, принадлежащих главе оппозиции в парламенте и председателю оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Шехбазу Шарифу и его семье.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Национальное бюро отчетности Пакистана (антикоррупционная служба) направило запрос в Госбанк с просьбой заморозить счета Шехбаза Шарифа, двух его жен и сына Хамзы Шарифа. Шарифа обвиняют в мошенничестве с нелегальными счетами и отмывании денег.

Напомним, что ранее Национальное бюро отчетности также распорядилось конфисковать недвижимость и доли в 14 предприятиях, принадлежащих Шарифу и его семье, а также остановить продажу двух внедорожников, принадлежащих политику. По оценкам Избирательной комиссии Пакистана, общее состояние Шарифа на 2018 год составляло более миллиона долларов.