Исламабад, , 12:38 — REGNUM

19 июля начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что стране необходима как можно большая локализация военного производства.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Пакистану необходимо создать мощную, независимую оборонную промышленность, чтобы обеспечить защищенность национальных границ и стабильность в регионе. По словам главы пакистанских военных, для создания такой промышленности необходимо добиться вовлечения частного сектора в военное производство. По мнению генерала, только привлекая инвестиции в эту отрасль можно обеспечить достаточный инновационный уровень предприятий.

По итогам обсуждения с участием крупных предпринимателей, представителей правительства и частного капитала были предложены рекомендации по поддержке частного предпринимательства в области ВПК. В частности, правительству предложили создать специальную комиссию по сотрудничеству с частным сектором, а также поддерживать частные инвестиции в ресурсные отрасли, чтобы обеспечить военное производство необходимыми материалами.