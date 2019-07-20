Исламабад, , 12:31 — REGNUM

19 июля министр авиации Пакистана Гулам Сарвар заявил, что общие потери Службы гражданской авиации Пакистана от закрытия авиасообщения с Индией составили 8,5 миллиардов рупий (56,6 миллионов долларов).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министр отметил, что закрытие воздушного пространства на восточной границе с февраля по июль 2019 года дорого обошлось Пакистану. Однако, по словам Гулама Сарвара, в результате закрытия авиасообщения Индия потеряла вдвое больше. Министр добавил, что на данном этапе обе стороны (Индия и Пакистан) должны «проявлять сдержанность и добиться гармонии».

Напомним, что Пакистан закрывал авиасообщение с Индией в ходе краткосрочного конфликта в Кашмире в феврале 2019 года. Тогда руководство страны сочло, что воздушные бои могут угрожать гражданским перелетам. Пакистан возобновил авиасообщение с Индией только в июле.