Токио, , 12:08 — REGNUM

Правительственные источники сообщили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает вопрос о перестановках в своем кабинете в середине сентября. Окончательное решение будет принято после 21 июля, когда в стране пройдут выборы в верхнюю Палату советников.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», правящая партия ЛДПЯ (Либерально-демократическая партия Японии) во главе с Абэ также созовет внеочередную сессию парламента 1 августа, чтобы выбрать нового главу верхней палаты и его заместителя.

Вскоре премьер-министр обновит руководящие посты в ЛДПЯ и в кабинете министров. Уже известно, что вице-премьер и министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга сохранят свои должности.