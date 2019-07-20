Сараево, , 11:34 — REGNUM

Народная скупщина Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины на голосовании большинством в две трети голосов одобрила претензию главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика к официальной позиции БиГ. Он выступает против строительства моста Комарна-Пелешац в Хорватии, ввиду того, что это наносит ущерб жизненно важным интересам Республики Сербской. Об этом сообщает боснийский информационный портал Кликс.

Парламент Республики Сербской оспорил решение Президиума БиГ о приостановке строительства моста Пелешац в обход территориальных вод федерации, в пользу которого ранее проголосовали два других члена президиума Желько Комшич и Шефик Джаферович.

Таким образом, Босния и Герцеговина не сможет выступить против строительства моста. Из 72 присутствовавших депутатов 60 проголосовало за решение одобрить заявление Додика, против — 6, воздержались — 6.

Милорад Додик неоднократно заявлял, что предъявление Хорватии претензий по данному вопросу может вызвать множество проблем. Он подчеркнул, что необходимо в первую очередь урегулировать территориальные вопросы с соседней республикой.

Скупщина также выступает за разрешение всех пограничных споров с Сербией и Хорватией и требует ратификации пограничного соглашения с этими странами.