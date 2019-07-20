Приштина, , 12:00 — REGNUM

Заместитель главы представительства ЕС в Приштине Рикардо Сери подтвердил, что ЕС выступает против стопроцентных пошлин, введённых Косово на продукты из Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Мы выступаем против данных мер (стопроцентных пошлин на товары), поскольку это подрывает общий характер усилий, направленных на содействие региональному сотрудничеству, которое и так довольно неустойчиво», — написал Сери в ежегодном отчете комитета по европейской интеграции парламента Косово.

Сери раскритиковал работу парламента, в частности, указав, что самыми большими проблемами являются отсутствие кворума, перенос заседаний и задержки с принятием актов и юридических предложений.

Он также подверг критике методы управления государственными финансами, в частности увеличение заработной платы в государственном секторе, что, по его словам, оказывает влияние на частный сектор.