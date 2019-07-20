Приштина, , 11:36 — REGNUM

Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс встретился с премьер-министром Косово Рамушем Харадинаем в Приштине. Премьер-министр поблагодарил Тода Волтерса за поддержку страны со стороны НАТО. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Американские морские пехотинцы в составе войск НАТО. Косово. 1999 Defense.gov

Харадинай обратился к генералу с просьбой оказать дополнительную поддержку в подготовке сил безопасности Косово.

Уолтерс и Харадинай обсудили общее состояние развития республики, а также вопросы безопасности в Косово, регионе и мире в целом.

Премьер проинформировал Уолтерса о работе Приштинских учреждений во всех областях, особенно в сфере безопасности, акцентируя внимание на ориентацию Приштины на западную и евроатлантическую интеграцию.

Уолтерс прибыл в Приштину из Белграда, где он провёл беседу с руководством и военным командованием Республики Сербии.