Приштина, , 12:30 — REGNUM

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич провёл переговоры с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном в Вашингтоне. Дачич в своём интервью сербской общественной телерадиокомпании Радио и телевидение Сербии заявил, что на встрече руководство США дало «довольно позитивные оценки» действиям Сербии по отношению к Косово.

Глава министерства добавил, что встреча с Болтоном показала высокую значимость проблемы Косово и Метохии в списке внешнеполитических приоритетов США.

«Мы обменялись мнениями вокруг ситуации о прекращении диалога. Было четко заявлено, что они (администрация президента США) знают, что проблема не в Белграде, а в Косово и что они попытаются сделать все возможное для возобновления диалога», — сказал министр иностранных дел Сербии.

Он подчеркнул, что в Соединенных Штатах считают, что компромисс важен для стабильности в регионе, и, следовательно, он занимает одно из первых мест в списке внешнеполитических вопросов США.