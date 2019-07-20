Осло, , 11:45 — REGNUM

Правительство Норвегии приняло решение об отправке своих специалистов в Конго для борьбы с распространением вируса Эбола. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию в Конго критической. В пресс-релизе министерства здравоохранения Норвегии говорится, что Норвегия обязана внести свой вклад в борьбу с эпидемией. Мобильная лаборатория и группа вирусологов направляется в Конго.

Задачей гуманитарной миссии будет изучение вируса и организация профилактических мероприятий среди населения районов, где объявлена угроза эпидемии.