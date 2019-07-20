Москва, , 10:24 — REGNUM

В Совфеде обеспокоены войной танкеров между Ираном и Великобританией, передает корреспондент ИА REGNUM20 июля.

Заседание Совета Безопасности ООН Al-sharq.com

«Война танкеров» между Ираном и Великобританией, ее еще можно назвать войной амбиций, не может не беспокоить и в гуманитарном плане — страдают члены экипажей, которые, что называется, ни сном, ни духом, ‑ и в плане обострения общей ситуации на Ближнем Востоке», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Не думаю, что следует, как это делают США, возлагать ответственность на одну из сторон — на Иран, говорит сенатор. Он сомневается, что подобные подходы способны снять напряжение.

«На мой взгляд, мировому сообществу надо сейчас заниматься не выяснением того, кто здесь прав, а кто виноват, что приведет только к потере времени. Тем более что у каждого своя правда. А сообща поразмыслить над тем, чтобы конфликт не перерос в горячую фазу. Не исключаю, что этот вопрос можно было бы вынести на обсуждения Совета Безопасности ООН», — рассуждает парламентарий.

Но прежде всего, надо сделать все для освобождения задержанного Ираном экипажа британского нефтяного танкера, особенно, что совершенно естественно, волнует судьба трех россиян, входящих в состав экипажа», отметил Клинцевич.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena Impero. Об этом сообщает Press TV в Twitter. Решение принято из-за нарушения судном международных норм.