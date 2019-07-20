Киев, , 09:44 — REGNUM

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посмеялся и назвал «цирком» указ украинского президента Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог в стране. Соответствующее сообщение Омелян опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что 19 июля президент Зеленский подписал указ об улучшении качества автомобильных дорог на Украине. Данный указ был подписан по результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуре.

В указе сказано, что необходимо выделить 150 млрд гривен (порядка $5,8 млрд) для ремонта 24 тыс. километров основных автомагистралей государственного значения.

«Я не знаю, где господин президент берет свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 миллиардов гривен для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения», — пишет министр.

По мнению министра Омеляна, эта сумма занижена минимум втрое, а это значит, что украинские компании не будут работать себе в убыток и дороги никто не отремонтирует. Кроме того, сроки в указе совершенно нереалистичные.

«Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!» — пишет Омелян.