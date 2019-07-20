Магнитогорск, Челябинская область, , 09:23 — REGNUM

Аэропорт Магнитогорска может получить деньги на реконструкцию. Об этом 19 июля на встрече с сотрудниками Магнитогорского меткомбината заявил президент России Владимир Путин.

Инженер Павел Лядов поинтересовался у главы государства, есть ли планы по развитию внутренних авиарейсов из Магнитогорска? По его словам, для горожан этот вопрос очень важный.

Путин со своей стороны отметил, что аэропорт был построен ещё в 1960-х годах и реконструировали один раз, в конце 1980-х. «И покрытие не самое лучшее, его нужно менять», — сказал президент.

Также он напомнил, что по некоторым направлениям авиаперевозок идёт субсидирование. Ещё одним направлением является развитие региональной авиации, для этого действует целая программа.

«Что касается Магнитогорска, то он в эти программы попадает, где-то до пяти миллиардов планируется выделить на реконструкцию магнитогорского аэропорта», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент посетил Магнитогорск вечером. Он открыл аглофабрику ММК, пообщался с работниками комбината и встретился с временным руководителем региона Алексеем Текслером.