Магнитогорск, Челябинская область, 20 июля 2019, 09:23 — REGNUM
Аэропорт Магнитогорска может получить деньги на реконструкцию. Об этом 19 июля на встрече с сотрудниками Магнитогорского меткомбината заявил президент России Владимир Путин.
Инженер Павел Лядов поинтересовался у главы государства, есть ли планы по развитию внутренних авиарейсов из Магнитогорска? По его словам, для горожан этот вопрос очень важный.
Путин со своей стороны отметил, что аэропорт был построен ещё в 1960-х годах и реконструировали один раз, в конце 1980-х. «И покрытие не самое лучшее, его нужно менять», — сказал президент.
Также он напомнил, что по некоторым направлениям авиаперевозок идёт субсидирование. Ещё одним направлением является развитие региональной авиации, для этого действует целая программа.
«Что касается Магнитогорска, то он в эти программы попадает, где-то до пяти миллиардов планируется выделить на реконструкцию магнитогорского аэропорта», — сказал Владимир Путин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент посетил Магнитогорск вечером. Он открыл аглофабрику ММК, пообщался с работниками комбината и встретился с временным руководителем региона Алексеем Текслером.