Магнитогорск, Челябинская область, , 08:06 — REGNUM

В южноуральском Магнитогорске имеется большая проблема с узкопрофильными медицинскими специалистами. По этой причине ему с ребёнком приходится летать в Москву, где находится единственный центр по актуальному заболеванию, сообщил гражданин президенту России Владимиру Путину 19 июля.

Челябинец спросил у президента о возможности создать такой центр в Челябинской области, чтобы можно было получать необходимую высококвалифицированную помощь в своём регионе, не покидая его пределов. Владимир Путин констатировал: проблема действительно есть.

«Мы её предполагаем решать, и даже тоже, как в случае с детскими садами, специальные средства выделяются на это, свыше 17 миллиардов рублей на предстоящие три-четыре года», — сказал глава государства.

Также он напомнил о том, что в России идёт работа по переподготовке и перепрофилированию врачей. Также растёт число мест для тех граждан, которые поступают учиться по целевому набору. То есть ситуация в любом случае будет улучшаться.

Также он попросил врио губернатора Алексея Текслера и председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова помочь этой семье. На это временный челябинский руководитель пообещал разобраться, а Рашников заверил президента в том, что в регионе проблема обязательно будет решена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин побывал в Магнитогорске 19 июля. Среди прочего он встретился с сотрудниками ММК и ответил на их вопросы.