20 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 07:52 — REGNUM





Виктор Михайлович Васнецов. Всадники Апокалипсиса



Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили дал интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии. Ранее он комментировал прессе события 20−21 июня в Тбилиси. Заявлял тогда о готовности правящей команды провести выборы в 2020 году по пропорциональной системе. Ход уникальный, потому что был предпринят после того, как оппозиция начала протесты, разогревая антироссийскую истерию и указывая пальцем на Абхазию и Южную Осетию. Однако напомним, что еще 13 июня представители 20-ти оппозиционных партий представили в парламент Грузии 300 тысяч подписей под требованием перехода к пропорциональной избирательной системе уже с 2020 года, хотя в правящей партии заявляли, что собираются рассматривать эту инициативу не ранее 2024 года. То есть, Иванишвили отступил.

Полагаем, что в будущем историки будут тщательно разбираться в том, кто именно, какая сила подтолкнула протестующих прорваться в парламент, что потом дало власти основания предъявлять обвинения оппозиции в попытке государственного переворота и выставить представителей МВД, применивших силу, защитниками государственного строя. В тот период, как писала The New York Times, «оппозиция на улице выражала свою ярость как по отношению к России, так и к правительству Грузии». Звучали призывы немедленно провести досрочные выборы парламента по пропорциональной системе. Но события, которые произошли, вызвали недоумение у главы оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе. По его словам, «проблема» российского депутата Сергея Гаврилова, который оказался в кресле спикера парламента Грузии, инициировала развитие протестов в Грузии по «армянскому сценарию». Они были ориентированы исключительно на борьбу против действующей власти. Но потом появились заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, в котором она назвала Россию «врагом и оккупантом», что перевело все в плоскость межгосударственных отношений и обозначило ее дрейф в сторону радикалов. После этого Москва решила прервать авиасообщение с Грузией.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

Существует версия, что таким образом Зурабишвили собиралась провести контригру в случае появления в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили. По мнению некоторых экспертов, ставка делалась и на фактор раскола в правящей партии «Грузинская мечта». Возможно, в будущем станут известны новые детали и характеристики сложившейся в тот момент политической ситуации в Грузии, которая явно имела свою режиссуру. «Фактор России стал триггером этого кризиса, но не его причиной, — пишет британский эксперт по Кавказу Томас де Ваал. — Причиной заключалась в очень поляризованней внутренней политике, в которой оппозиция разыгрывает российскую карту, чтобы дискредитировать правительство». Нам же представляется, что решение Иванишвили весной прошлого года вернуться к руководству партией «Грузинская мечта» в преддверии президентских выборов, которое сейчас представляется как «второе пришествие после апокалипсиса», было не случайным. Как и выдвижение Зурабишвили, иностранки, кандидатом в президенты страны. Сейчас Иванишвили сделал очередной ход, заявив о готовности провести выборы в Грузии 2020 года по пропорциональной системе. Это сняло не только острый вопрос о проведении досрочных парламентских выборов, но и оттянуло от протестного движения многих лидеров оппозиции, связывающих свои политические перспективы исключительно с новыми выборами. Натиск на власть стало ослабевать.

Помимо «казуса Гаврилова» еще одна скандальная выходка по дестабилизации ситуации в Грузии была предпринята через телекомпанию «Рустави 2». Она произошла в ситуации, когда стало ясно, что власти сохраняют контроль над страной, а у протестующих осталось последнее требование — убрать главу МВД Георгия Гахарию, которого они обвинили в жестоком разгоне акции протеста 20 июня. Москва же после заявления президента Владимира Путина закрыла тему ведения санкций против Грузии. По словам заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, «президент Российской Федерации призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода, руководствуясь при этом и нашими интересами, и, как было им особо отмечено, «уважением к грузинскому народу». Было обозначено, что «российская сторона по-прежнему настроена на нормализацию двусторонних отношений». И тут «неожиданно» Страсбургский суд сменил собственника «Рустави 2», после чего прежнее руководство ушло в отставку. По словам одного грузинского политика, «власти переоформили телеканал, как двухкомнатную «хрущевку». Именно в такой обстановке Иванишвили пошел на интервью, в котором обозначил три основных тезиса. Первый: отставки Гахария требует только «Единое национальное движение». Второй: «тот, кто против торговли с Россией, недалекий невежда и враг Грузии». Визит Гаврилова и последовавшие за тем события — искусственно «раздутая тема». Третий: анонсировано вхождение в грузинскую политику предпринимателя Мамуки Хазарадзе.

Леван Гачечиладзе и президент TBC Bank Мамука Хазарадзе(справа)

Что же касается будущих парламентских выборов, то, по словам Иванишвили, «Грузинская мечта» готова на коалицию со всеми, кроме «Единого национального движения», но сама рассчитывает на победу. В остальном грузинам обещано, что «завтра будет лучше, чем вчера». А что сегодня? Портал Грузия online цитирует специалиста по международной безопасности Георгия Гобронидзе: «В нашей стране политический класс очень неразвит — ее формация не завершена. Мы очень далеки от европейских партийных систем. Политический класс в малой степени состоит из политиков. Их политическая борьба является «игрой нулевого итога», будто бы после них эта страна не должна продолжать существовать. Приближается избирательный год, будет игра сантиментами, эмоциями, обе силы постараются полностью демонизировать противника, не удивляйтесь, если обвинят друг друга во втором пришествии и подготовке рождения антихриста, поскольку все идет к этому, и у нас нет большей политической культуры. Тем временем общество получает дополнительную радикализацию, нервозную обстановку, а экономика — шок с точки зрения того, что перед всеми выборами создают ожидание гражданской войны, революции или каких-то других странных ожиданий. Мы никак не выйдем из мессианской риторики. Сейчас тоже идем по этому пути. То узакониваем, что мы — участь Божьей матери, будто бы нам до того не хватало этого для хвастовства. То возвращаем в школы «Родной язык», что отдельно является предметом вопроса, нужен ли нам в школах учебник, написанный в 1868 году, и чему это решение служило в реальности. То идем по пути Святой Нино, то по пути Моисея…».

Добавить к этому нам нечего.