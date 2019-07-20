Магнитогорск, Челябинская область, , 07:31 — REGNUM

В вузах России растёт количество бюджетных мест. Об этом на встрече с сотрудниками Магнитогорского меткомбината заявил президент России Владимир Путин.

Вопрос главе государства задала одна из участниц встречи. Женщина обеспокоена тем, что её сын не сможет получить высшего образования.

Президент со своей стороны успокоил челябинку: количество бюджетных мест не сокращается, а растёт. На бакалавриате в 2017 году было примерно 300 тыс., в 2018—2019 годах — порядка 380 тыс., а планы на 2020 год — 392 тыс.

«И из денежного выражения растет финансирование бюджетных мест, на 16 процентов за последние два года выросло», — сказал Владимир Путин.

Также он напомнил о том, что на каждую тысячу населения в возрасте от 17 до 30 лет может быть примерно 800 студентов. И эти параметры остаются в силе.

«Конечно, в каждом регионе все-таки по-разному. Все зависит от рынка труда и потребностей рынка, но количество мест не сокращается», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля президент посетил южноуральский город Магнитогорск. Он открыл агломерационную фабрику ММК, встретился с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, а также ответил на актуальные вопросы сотрудников комбината.