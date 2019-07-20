20 июля 2019 | Время чтения 7 мин

Главное об Азербайджане с 12 по 19 июля: «странная» инициатива в Конгрессе США – в Карабахе, и не только, вновь стреляют – полвека прихода во власть Гейдара Алиева – министры Ирана, Азербайджана, России и Турции подписали соглашение – азербайджанцы на дагестанском Сабантуе – в Шамахы обнаружены развалины древней мечети.

Мира Гасанова, , 07:24 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Главное об Азербайджане с 12 по 19 июля

«Странная» инициатива в Конгрессе США

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало законодательную инициативу американского конгрессмена Бреда Шермана о введении запрета на продажу США оружия Азербайджану, поскольку это «угрожает гражданским самолетам в воздушном пространстве Нагорного Карабаха». Представители военного ведомства назвали инициативу «странной». Они отметили, что, во-первых, США никогда не продавали Азербайджану оружие, а во-вторых, Международная организация гражданской авиации уже давно полностью запретила полеты гражданской авиации в данном направлении, поскольку Нагорный Карабах является зоной конфликта.

Грузинские радикалы напали на азербайджанских пограничников

14 июля группа радикально настроенных граждан Грузии на грузино-азербайджанской границе близ комплекса пещер Кешикчидаг (монастырь Давид Гареджи) напала на азербайджанских пограничников, что стало поводом для приглашения посла Грузии в Баку Зураба Патарадзе в министерство иностранных дел Азербайджана. МИД расценил произошедшее как действие, противоречащее духу стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, и провокацию, направленную на создание противостояния между двумя странами-союзницами. Баку потребовал от Тбилиси расследовать данный инцидент и принять соответствующие меры. Помощник президента Азербайджана Али Гасанов с сожалением отметил, что в произошедших событиях отчетливо проявляются геополитические интересы определенных сил и их попытки манипулирования внутренними политическими силами. Грузинская сторона признала инцидент не соответствующим стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана и выразила «полную готовность» продолжить встречи экспертных групп и делимитационных комиссий, а также акцентировала внимание на важности проявления максимальной сдержанности со стороны общественных сил, чтобы избежать провокаций. Между тем, согласно сообщению азербайджанских пограничников, инцидент был устранен в кратчайшее время, личный состав обеспечил меры безопасности на упомянутом участке. Официальные лица обеих стран быстро разрулили ситуацию, азербайджанская сторона продемонстрировала выдержку и хладнокровие, грузинская обещала разобраться с виновниками инцидента. Обе стороны пришли к единому мнению продолжить консультации и работу рабочей группы по делимитации границ.

В Карабахе, и не только, вновь стреляют

Спокойствие на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск вновь нарушено. Вновь на карабахском фронте, и не только, слышны залпы из крупнокалиберного оружия. Установившаяся после переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна в Вашингтоне 20 июня относительная тишина на линии фронта была нарушена в ночь на 18 июля. Огонь, по сообщению минобороны Азербайджана, велся со стороны села Зоракан Ноемберянского района Армении по позициям пограничного боевого пункта вблизи села Шихлы-2 Газахского района Азербайджана. В ходе инцидента был ранен военнослужащий Джейхун Байрамов, который нес боевое дежурство на пограничном боевом пункте погранотряда «Газах». Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что армянские вооруженные силы, нарушив режим прекращения огня, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия пограничную заставу, причем «не на линии соприкосновения армянских и азербайджанских вооруженных сил, а на государственной границе Армении и Азербайджана». Она обратила внимание, что инцидент произошел спустя всего несколько часов после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о важности достижения решения, отвечающего интересам армянского и азербайджанского народов и конкретных результатов переговоров. Пашинян дал интервью армянской службе радио «Свобода». Он определил свое заявление как «беспрецедентное», поскольку, по его же словам, еще «ни один руководитель Армении не говорил, что решение должно быть приемлемо также для азербайджанского народа» и выразил уверенность, что это «создает серьезную основу» для прогресса в переговорах. Однако вскоре после этого армянская сторона подвергла обстрелу пограничный пункт на армяно-азербайджанской границе, что было встречено в Баку с непониманием и недоверием к словам армянского премьера. «Как можно верить словам руководителя Армении о мире и процветании?», — заявила Абдуллаева. На место инцидента прибыл начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев и дал поручения по еще большему усилению служебно-боевой деятельности. В тот же день, по сообщению минобороны, вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз, а сегодня 26 раз.

Полвека прихода во власть Гейдара Алиева

На этой неделе Азербайджан отмечал 50-летие прихода к политической власти Гейдара Алиева. 14 июля 1969 года Коммунистическую партию в Азербайджанской ССР возглавил 46-летний генерал-майор КГБ, возглавляющий эту структуру в течение трех лет. За 13 лет руководства республикой ему удалось вывести ее на самые передовые позиции по промышленному потенциалу и превратить Азербайджан в развитую аграрно-промышленную республику. Алиев был избран членом Политбюро, а в 1982 году назначен на высокую должность — первым заместителем председателя Совета Министров СССР, где проработал 5 лет. Он подал в отставку из-за серьезных разногласий с руководством страны. Второе пришествие к власти Алиева началось в Нахчыване, где он 3 сентября 1991 года был избран председателем Верховного совета. Уже в середине 1993 года, в сложный и тяжелый период безвластия и анархии и угрозы гражданской войны в стране, по настоятельному требованию народа он вернулся в Баку и был избран главой парламента, а позднее президентом Азербайджана. Ему удалось предотвратить сепаратизм, попытки государственного переворота, избавить страну от распада, сохранить независимость. В Карабахе был достигнут режим прекращения огня, в кратчайшие сроки был подготовлен и подписан «контракт века», благодаря нефтяным доходам стране удалось выйти из глубокого экономического кризиса. В период его руководства независимым Азербайджаном были заложены основы экономического процветания, страна вышла на путь динамичного развития.

Министры Ирана, Азербайджана, России и Турции подписали соглашение

В Тегеране состоялось заседание с участием министров связи и информационных технологий Ирана, Азербайджана, России и Турции. Как сообщает тегеранское бюро АПА, в заседании приняли участие министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми, министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков и председатель правления Агентства по информационно-коммуникационным технологиям Турции Омер Абдулла Гарагезоглу. Иранский министр положительно оценил заседание и отметил, что за прошедший год были налажены устойчивые связи с министрами связи и информационных технологий трех стран: «Наша цель — создать общий рынок в области цифровой экономики, поскольку большая часть мировой экономики построена на цифровой экономике». Он напомнил, что на первом заседании в Баку была достигнута договоренность о создании Центра в сфере инноваций и творчества, и этот центр уже почти сформирован. В ходе заседания министры подписали соглашение.

Азербайджанцы на дагестанском Сабантуе

Делегация из Азербайджана 13 июля приняла участие в первом Южном Сабантуе в дагестанском Кизилюрте на территории комплекса «Янтарное» наряду с представителями 11 регионов России, а также Турции и Казахстана, сообщил Trend Life. В рамках культурной программы были организованы национальные подворья и оформлены юрты, где этносы презентовали традиционные предметы быта и изделия народных промыслов и ремесел, а также угощали блюдами национальных кухонь. Свое мастерство и сноровку показали дагестанские джигиты с их скакунами и байкеры из мотоклуба Black Eagles. Параллельно с культурной программой проводились спортивно-массовые мероприятия по гиревому спорту, армрестлингу, прыжкам в длину с места, перетягиванию каната, а также борьбе на поясах.

В Шамахы обнаружены развалины древней мечети

В ходе раскопок археологической экспедиции «Шамахы-Агсу» под руководством заведующего отделом нумизматики и эпиграфики Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, доктора философии по истории, археолога Акифа Гулиева, на территории села Галейбугурд Шамахинского района обнаружены остатки древней мечети, передает Vzglyad.az. Стены, купол и части михраба мечети, сохранились до наших дней. Строение заросло кустами и по этой причине долгое время находилось вне поля зрения. Исторически, памятник считался среди местных жителей святилищем. По преданию, близкий сподвижник пророка Мухаммеда Шейх Тамим аль-Дари, приехав на Ширван, приобщал к исламу местное население. После смерти он был погребен здесь, вблизи мечети. Позднее местные жители превратили это место в кладбище. Дальнейшие исследования археологов должны установить, насколько это местное поверье соответствует действительности.