Аспен, США, , 04:25 — REGNUM

Ни Иран, ни Китай, ни Россия не стремятся к войне, заявил глава Разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли в своём выступлении в городе Аспен (штат Колорадо, США) на форуме по безопасности.

Он полагает, что перечисленные страны не хотят войны, зная, что в современных условиях последствия такого сценария будут «ужасными для всех».

Тем не менее, оценивая потенциальную угрозу извне, Эшли сказал, что наибольшая опасность исходит от России — из-за ядерного арсенала. Пентагон ожидает также, что со стороны России и Китая будет развёрнуто гиперзвуковое оружие, причём в ближайшие два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля американский высокопоставленный генерал Марк Милли назвал Китай главной угрозой безопасности США.

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