Каракас, , 04:44 — REGNUM

Правительство Венесуэлы не допустит вмешательства Соединенных Штатов и Евросоюза в переговоры с оппозицией, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Николас Мадуро (cc) Hugoshi

«Венесуэла не допустит шантажа со стороны США и ЕС», — заявил он.

Мадуро подчеркнул, что переговоры венесуэльских властей с проамериканской оппозицией, проходящие на Барбадосе, будут «абсолютно суверенными». Он отметил, что делегация правительства Венесуэлы уже вернулась после очередного раунда переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля один из делегатов от властей Венесуэлы на переговорах Эктор Родригес заявил, что венесуэльским властям удалось достичь договоренности с оппозицией, чтобы совместно работать ради обеспечения мира.

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