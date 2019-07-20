Киев, , 03:50 — REGNUM

О решении снять с парламентских выборов на Украине свою партию «Движение новых сил» объявил украинский президент Михаил Саакашвили в Facebook.

Такой шаг Саакашвили объяснил тем, что не хочет помешать партии президента Украины Владимира Зеленского «формировать большинство без уступок старым политикам». В этой ситуации, отмечает Саакашвили, важен «каждый процент».

«И я бы не хотел, чтобы через наши проценты, которые всё же могут не позволить нам пройти в Раду, «Слуга народа» не добрал несколько процентов к возможности независимо формировать правительство. Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию — отдать голоса за «Слугу народа», — заявил Саакашвили.

Напомним, парламентские выборы на Украине состоятся 21 июля 2019 г. Их будут проводить по смешанной избирательной системе с мажоритарными округами и пропорциональными списками и пятипроцентным проходным барьером.

Баллотируются 22 партии. «Движение новых сил» была добавлена в избирательный бюллетень 30 июня.

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