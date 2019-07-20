Аспен, США, , 03:51 — REGNUM

Власти Ирана подают сигналы о готовности к переговорам с американскими властями для разрешения разногласий между Тегераном и Вашингтоном, заявила замглавы минфина США Сигал Манделкер в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности в институте Аспена (штат Колорадо).

«Конечно, мы начинаем замечать, что Иран подает сигналы о готовности сесть за стол переговоров. Остается открытым вопрос, являются ли эти сигналы подлинными», — заявила она.

Манделкер добавила, что высшее руководство Соединенных Штатов готово к переговорам с лидерами Исламской Республики. В частности, президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео желают выработать новую сделку с Ираном, которая была бы выгодней Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран готов к переговорам с Соединенными Штатами, если американские власти прекратят экономическое давление на Тегеран и снова будут выполнять свои обязательства по СВПД.

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