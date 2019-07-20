Кишинёв, , 03:37 — REGNUM

Председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии 19 июля избрали Дорина Чмила, выдвинутого в комиссию партией «Действие и солидарность». Как передает ИА REGNUM, его заместителем стал Владимир Шарбан, а секретарем ЦИК — Максим Лебединский, представляющий Партию социалистов.

Ранее, отметим, парламент частично обновил состав ЦИК, назначив трех из девяти членов Центризбиркома. Ранее председатель ЦИК Алина Руссу, ее заместитель Родика Чуботару и член комисси Юрий Чокан ушли в отставку.

Прежний состав Центризбиркома считался подконтрольным олигарху Владимиру Плахотнюку, который «захватил» и в течение нескольких лет единолично контролировал всю государственную систему Молдавии. 14 июля Плахотнюк был отстранен от власти и бежал из страны.

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