Москва, , 03:16 — REGNUM

Антироссийские настроения на Украине вызваны госпереворотом 2014 года и украинской пропагандой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссёру Оливеру Стоуну.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то причины, объясняющие эту ненависть на Украине по отношению к России, президент сказал, что такие настроения части украинцев спровоцированы «тяжёлыми событиями, связанными с госпереворотом».

«И вторая часть этой истории — это пропаганда действующих властей на сегодняшней Украине, которые выставляют Россию виновницей всех последовавших за этим трагических событий», — сказал Путин.

При этом он выразил уверенность, что Россия и Украина не смогут вечно жить врозь и неизбежно наладят союзнические отношения.

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