Вашингтон, 20 июля 2019, 03:17 — REGNUM

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, экс-глава британского МИД Борис Джонсон сможет «довести до конца» Brexit, считает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Sky News.

Борис Джонсон
Борис Джонсон
(cc) Chatham House

Такое мнение Трамп выразил в беседе с журналистами по итогам телефонных переговоров с Джонсоном. Он также подчеркнул, что будет рад работать с Джонсоном, и добавил, что действующая глава британского правительства Тереза Мэй «плохо работала» над переговорами с руководством Евросоюза по соглашению о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля кандидат на должность британского премьер-министра Борис Джонсон в ходе дебатов заявил, что не поддержит Соединенные Штаты, если те задумают агрессию против Ирана. По его словам, Вашингтону следует решать конфликт с Тегераном дипломатическим путем.

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