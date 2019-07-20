Москва, 20 июля 2019, 02:06 — REGNUM
Приход Владимира Зеленского к власти на Украине ничего по большому счёте не изменил, заявил российский президент Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссёру Оливеру Стоуну.
Российский президент высказал мнение, что за Зеленского на президентских выборах проголосовали в том числе и из чувства протеста против Петра Порошенко (экс-президент Украины).
Но в то же время Зеленский, будучи кандидатом в президенты, обещал урегулировать ситуацию с Донбассом.
«Но буквально вчера, будучи, по-моему, в Париже, он вдруг заявил, что не считает возможным вести переговоры, как он сказал, с сепаратистами. Это явно противоречит тому, что он говорил в ходе избирательной кампании», — сказал Путин.
На вопрос Стоуна есть ли какие-то изменения в политике Киева в связи с избранием нового президента, Путин ответил:
«На сегодняшний день пока, к сожалению, нет».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил о неспособности Зеленского заставить ВСУ выполнять условия очередного режима перемирия.
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