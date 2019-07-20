Вашингтон, , 01:04 — REGNUM

О насилии со стороны Ирана в отношении Великобритании в связи с задержанием британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе заявил Гарретта Марки, представитель Совета национальной безопасности американской администрации.

Комментируя информацию о задержании иранскими властями британского танкера, Марки сказал, что Британия снова, уже второй раз за эту неделю, стала «объектом нарастающего насилия со стороны иранского режима». «Поведение» Тегерана американец назвал «злонамеренным».

Напомним, Stena Impero был задержан 19 июля в Ормузском проливе иранскими силовиками из-за нарушений международных правил судоходства. На судне находились 23 человека.

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