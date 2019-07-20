Москва, , 00:45 — REGNUM

Версия отравления Сергея Скрипаля британскими спецслужбами сомнительна, заявил российский президент Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссёру Оливеру Стоуну.

Отвечая на вопросы Стоуна о том, что случилось со Скрипалём и где он сейчас, Путин сказал, что не имеет представления, добавив:

«Он же шпион, он всё время прячется».

Стоун воспроизвёл слухи, согласно которым Скрипаль собирался вернуться в Россию, предоставив Москве «какую-то информацию». Президент РФ ответил, что, по его данным, Скрипаль «хочет написать бумагу, попроситься вернуться».

Стоун уточнил, что «говорят», будто Скрипаль возвращается и при этом намерен предоставить СМИ какую-то информацию. Путин ответил, что вряд ли Скрипаль располагает какой-то ценной информацией, поскольку он «уже вышел из обоймы».

«Кто же его отравил? — спросил Стоун. — Говорят, что это могли сделать британские спецслужбы, потому что не хотели, чтобы он вернулся в Россию».

«Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю», — ответил Путин.

Режиссёр высказал мнение, что «это было бы логично».

«Если бы хотели отравить, отравили бы», — сказал Путин.

Российский президент пояснил, что при желании устранить человека спецслужбам несложно — «миллиграмма хватает». По его словам, «здесь что-то не так», и, возможно, Скрипаль просто стал поводом к международному скандалу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня Путин в интервью газете Financial Times заявил, что «вся эта шпионская возня» «не стоит пяти копеек». Он задал риторический вопрос: разве можно ставить на одну чашу весов «отравление» Скрипаля и международные отношения?

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