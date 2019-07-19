Москва, , 23:57 — REGNUM

Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери. Разговор об этом зашел во время интервью, которое Стоун брал у президента России. Интервью было показано в фильме Стоуна «В борьбе за Украину».

В ходе интервью Путин рассказал, что украинский политик Виктор Медведчук, с которым он очень хорошо знаком, попросил его принять участие в крещении дочери.

«В нашей православной традиции отказываться нельзя», — объяснил Путин и подчеркнул, что быть крестным отцом всегда очень большая честь.

«В таком случае я попросил бы вас стать крёстным отцом моей дочери», — не растерялся Оливер Стоун.

Российский лидер поинтересовался, в какой конфессии состоит дочь режиссера и является ли она православной.

«Мы сделаем её», — заявил Стоун.

«Но надо её спросить», — возразил президент России.

Стоун уточнил, что его дочери 22 года, она верующая и была воспитана в христианской традиции. Крещение возможно, «если только она будет состоять в церкви», отметил режиссер.

Также он поинтересовался у Путина, какому количеству детей он является крестным. Российский лидер число называть не стал, но отметил, что таких детей единицы.