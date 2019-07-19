Донецк, , 22:44 — REGNUM

Грузовик с боевиками украинского националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подорвался на мине в Донбасе. Об этом 19 июля сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Украинская военная техника Mil.gov.ua

По его словам, инцидент произошёл накануне в 23:15 во время передвижения грузовика в районе населённого пункта Константиновка к северу от Горловки.

В автомобиле находились трое боевиков. В результате подрыва на мине двое из них погибли, ещё один получил тяжёлые ранения, уточнил Безсонов.

Напомним, в ночь на предстоящее воскресенье, 21 июля, в Донбассе должен вступить в силу бессрочный режим прекращения огня. Договорённость об этом была достигнута ранее на неделе участниками трёхсторонней контактной группы на заседании в Минске.