Челябинск, , 22:11 — REGNUM

Челябинск получит выделенные на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС федеральные деньги даже несмотря на то, что саммиты перенесены в Санкт-Петербург. Об этом во время рабочей встречи с врио губернатора области Алексеем Текслером заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что саммиты с участием глав государств переносят в Петербург. По его словам, это вызвано увеличением количества участников таких мероприятий. Но сопутствующие саммитам мероприятия пройдут в Челябинске.

«Что самое главное для жителей Челябинска — мероприятий будет много в рамках этих международных событий. Главное — мы сохраним предусмотренные на подготовку города к этим мероприятиям федеральные ресурсы», — сказал Путин.

Текслер со своей стороны отметил, что таких мероприятий будет более 30. Также он назвал важным тот факт, что все обещанные федеральные средства поступят в город. Также врио главы региона подчеркнул, что Челябинск станет одной из площадок в рамках председательства России в БРИКС и ШОС. А сэкономленные средства будут направлены на социальную инфраструктуру.