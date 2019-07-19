Пекин, , 21:37 — REGNUM

В Пекине с визитом находится Эммануэль Бонне, дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона. Встречу с французским гостем провел заместитель председателя КНР Ван Цишань, сообщает 19 июля Синьхуа.

Дав высокую оценку китайско-французским отношениям, которым в 2019 году исполняется 55 лет, Ван Цишань отметил, что стороны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и имеют собственное видение ситуации, сложившейся в мире, на развитие которой оказывают влияние.

Китайский политик напомнил о важных договоренностях, которые были достигнуты в марте 2019 года, в ходе визита во Францию председателя КНР Си Цзиньпина, важнейшей из которых он назвал формирование двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

Касаясь изменений существующих международных правил, Ван Цишань отметил, что они формируют как взаимные шансы, так и риски. Поэтому коррекция должна осуществляться без кардинальной ломки и разрушения мирового баланса, который непосредственно влияет на глобальный мир и стабильность. Учитывая одну из ведущих ролей Франции в ЕС, китайская сторона заверила, что намерена выстраивать с Европой двусторонние партнерские отношения в сферах безопасности, стабильности, мира и устойчивого развития.

Бонне, в свою очередь, отметил чрезвычайную важность для Франции отношений с Китаем и готовность Парижа к всестороннему практическому сотрудничеству и совместной защите существующего международного порядка и правил мировой торговли.